Widerøe skal fly til Tyrkia med sitt første E190-E2

Nyheter

Det melder reiseselskapet Tyrkiareiser i en pressemelding som først ble omtalt av hangar.no.

Selskapet har inngått samarbeid med Widerøe om disse rutene.

– Dette er første gang Tyrkiareiser samarbeider med Widerøe og det gleder oss at vi nå kan tilby våre kunder flyvninger med et selskap som blant annet er kjent for god service, sier COO (chief operating officer, red.anm.) Anders Lindström i pressemeldingen.

Disse flyvningene vil skje i sommer, mellom juni og oktober.

Styreleder Roger Granheim i Widerøe sa da selskapet overtok det første flyet i Brasil at:

– Vi er selvfølgelig klar over at vi har en opsjon på 12 fly til. Herr Slattery (direktør i Embraer, red.anm.) minner oss av og til på det, sa han da til humring fra forsamlingen og la til:

– Jeg antar vi alle forventer at det innen rimelig tid vil være mulig å skape en bærekraftig forretningsmodell som tillater å bestille flere fly.