Det ble utbetalt skuddpremie for 499 kråker i Vega i fjor

Nyheter

Vega verneområdestyre vedtok i sak 9/18 å bidra med 5 810 kr for å dekke underskuddet på fangst av kråke i 2017. Vega verneområdestyre vil i 2018 bidra med inntil 16 000 kr til fangst av kråke (summen inkludert støtte til kråkefeller og skuddpremie).

Vega verneområdestyre orienterer på nettstedet vegajakt.no om arbeidet med bekjempelse av kråke i Vega. Kråken omtales som en stor utfordring fordi den går etter ærfuglegg.

Områdestyret erfarer at økt skuddpremie på mink - en annen fryktet predator for ærfuglen - førte til mer fangst og nedgang av bestanden. Derfor ble det besluttet å øke skuddpremien også på kråke fra 2017. Finansieringen er det Vega kommune, Vegajakt, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre som tar. Den nye premien er 110 kroner per kråke.

Regnskapet for fjoråret viser at det ble skutt 499 kråker i Vega. Det utløser en samlet premieutbetaling på 53.050 kroner.

Verneområdestyret anslår at fangsten i år vil bli omtrent den samme.