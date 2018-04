Nå kan du sende post fra din egen postkasse

Nyheter

Postbudet kan nå ta med pakker og brev fra din egen postkasse, frankert med digitalt frimerke, og få det sendt. Det melder Posten i en pressemelding.

Posten har laget en løsning for å sende fra postkassa der du bor. Sendingen må være under to kilo og passe i postkassen. Budet henter forsendelsen på sin vanlige runde.

Ordningen fungerer ved at man kjøper et digitalt frimerke og bestiller henting på posten.no. Man skriver en unik kode på det man vil sende, legger det i postkassen og så henter postbudet det.

- Fysiske leveranser blir ikke gammeldags, det skjer bare på nye måter. De kundene som allerede har testet løsningen er superfornøyde og sier at dette dekker et behov. For oss i Posten er det spennende å kombinere ny teknologi og tradisjonelle postkasser, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

I Norge er det ifølge Posten 2,4 millioner postkasser, og de fleste egner seg utmerket til å både motta og sende post. Dersom du ønsker, kan du også kjøpe digitalt frimerke og levere i de vanlige røde innleveringspostkassene eller på Posten.