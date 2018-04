Idol til Brønnøysund

Nyheter

I morgen kommer TV2s "Idol", som kommer tilbake på norske TV-skjermer igjen til høsten, til Brønnøysund. Det skal gjøres opptak i Brønnøysund sentrum fredag. TV2 søker etter statister til opptaket.

Håvard Solem, presseansvarlig for Idol i TV2, sier torsdag ettermiddag til BAnett at han ikke kjenner reportasjeteamenes reiseplan i detalj, men han bekrefter at det gjøres opptak landet rundt for tiden.

- Det er ikke auditions. Men vi lager mindre reportasjer, for eksempel små portretter av påmeldte deltakere og lignende.

Ken Andre til semifinalen Brønnøyværingen er blant de 40 beste i årets Idol.

- Jeg var veldig nervøs I morgen får vi se to lokale Idol-deltakere.

Gikk ikke videre Det ble bare nesten for Vilde Raaum (16) fra Terråk.