Enormt slepeprosjekt i gang

Nyheter

Aasta-plattformen er 320 meter høy og veier over 70.000 tonn, noe som gjør den til verdens største såkalte SPAR-plattform, opplyser oljeselskapet. Plattformen skal ved ankomst feltet kobles opp mot havbunnsanlegget, som alt ligger klart på bunnen over 1300 meter under havflaten.

Fakta om Aasta Hansteen-plattformen og slepet:

Plattformen er 70 000 tonn tung og 320 meter høy. I tillegg kommer de 19 meter lange rørene (pull inn tubes) nederst som vi skal trekke inn stigerør gjennom når plattformen kommer til feltet.

Det er 500 nautiske mil fra Digernessundet til Aasta Hansteen-feltet, og med en snittfart på om lag 2 knop er det forventa at slepet vil ta om lag 12 døgn.

Fem taubåter fra tre ulike selskap skal frakte damen trygt hjem til nord, Subsea 7 er ansvarlig for slepet.

Vel ute av Bjørnefjorden går plattformen ut i åpent hav og vil da ta inn mer vann i skroget så plattformen går dypere, 196 meter. Da er det 143 meter plattform over vannflata.

Når plattformen kommer til feltet blir den koblet opp til forankringssystemene av Skandi Skansen og Olympic Zeus.

I en ring rundt plattformen har Statoil installert 17 enorme sugeankre i havbunnen. I hvert av disse er det festet 2.500 meter lange ankerliner i fibertau med kjetting i hver ende. Totalt 42.500 meter med forankringsline skal holde Aasta Hansteen-plattformen på plass.

Da begynner innspurten: Koble opp plattformen til rørledninger og havbunnsutstyr som alt er installert på havbunnen.

Samtidig holder Transocean Spitsbergen på å bore produksjonsbrønnene på feltet.

Planen er å starte gassproduksjonen fra Aasta Hansteen-feltet mot slutten av året.

Kilde: Statoil