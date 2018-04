Nytt lederverv for Bjørn Økern

Nyheter

Bjørn Økern (77) fra Brasøy er valgt til ny fylkesleder for Naturvernforbundet i Nordland. Dette skjedde på fylkeslagets årsmøte i Bodø den 24. mars, melder forbundet.

Landsstyre

Han ble også valgt inn som Nordlands representant i Naturvernforbundets landsstyre. Det siste året har han også vært en av de fem medlemmene i komiteen for det nye Arbeidsprogrammet til Naturvernforbundet. Innstillingen de har kommet fram til skal legges fram for Landsmøtet i Naturvernforbundet i Stavanger 20 – 22 april. Dette arbeidsprogrammet gjelder for 2018 – 2020, og handler om hvilke prioriteringer de nesten 27 tusen medlemmene anbefales å gjøre med sin innsats for natur og miljø i denne perioden.

Driver syverksted

Bjørn Økern var i årene 2012 – 2014 fylkesleder i Nordland for MDG, men har lang fartstid fra freds- og miljøarbeid, blant annet to år som informasjonsleder i Nei til Atomvåpen sammen med legendariske Ole Kopreitan. Han arbeidet i redaksjonsgruppa i bladet «IKKEVOLD», (Folkereisning Mot Krig), og var i to år daglig leder i Greenpeace i Norge.

Bjørn Økern er utdannet kjemiingeniør, og har arbeidet i mange år med nukleærmedisin. I løpet av årene 1967 – 1992 var han på mange ekspedisjoner i Arktis. Den siste i 1992 var sammen med åtte russiske venner, da de gikk på ski til Novaja Zemlja for å protestere mot kjernefysiske prøvesprengninger.

Han bor nå på Brasøy i Herøy (N) kommune og driver syverkstedet Polarbjørn, som lager spesial-telt for vinter-ekspedisjoner, og mesanseil til sjarkflåten.

Slår tilbake mot Økern - Skivebom, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om Bjørn Økerns påstander om at hun har økonomiske motiver for å avvise SV-forslag om grønne laksekonsesjoner.

Tror Lisbeth Berg-Hansen tenker på egen lommebok Bjørn Økern i Miljøpartiet De grønne vil ha all oppdrett inn i lukkede merder.

Gir ikke opp erstatningskrav BRØNNØYSUND: Bjørn Økern og Tone Toft, tidligere eiere av den såkalte Polarbrygga i Brønnøysund, vil forfølge sitt erstatningskrav overfor Brønnøy kommune.