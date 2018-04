Nyheter

Tirsdagsutgaven av Brønnøysunds Avis ble for sikkerhets skyld kjørt med bil til Brønnøysund. Det ga sikker leveranse, men førte også til at noen bud ikke rakk å gå med avisen mandag kveld. Abonnenter på Salhus får avisen i løpet av tirsdag. Brønnøysunds Avis beklager at avisen kommer seinere enn vanlig.