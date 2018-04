Boreal solgt til Hong Kong

Nyheter

Salget er planlagt gjennomført i løpet av april-mai. Kjøpesummen er ikke oppgitt.

Tillitsvalgt positiv

– Det er positivt for Boreal å få en ny langsiktig eier med finansiell styrke, dette er viktig for konsernets ambisjon om videre vekst innen infrastruktur. Vi vil samtidig understreke at de nye eierne vil stå for kontinuitet med fokus på våre kjerneverdier – sikkerhet, kvalitet og miljø, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i meldingen.

– Vi er svært positive til eierskiftet. Dette vil sikre kontinuitet og trygge arbeidsplasser, sier konserntillitsvalgt Roger Haagensen.

2.300 medarbeidere

Fondet kjøper hundre prosent av aksjene i Boreal Holding. Dette selskapet eier Boreal Norge AS, som gjennom sine datterselskaper Boreal Sjø AS, Boreal Bane AS, Boreal Buss AS og Boreal Travel AS opererer buss, båt og bane i hele landet, i tillegg til 15 eiendomsselskaper.

Boreal har med sine 2.300 medarbeidere en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

