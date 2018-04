Vann-advarselen har ikke virket: Det brukes like mye vann i Brønnøy

Nyheter

Onsdag i forrige uke gikk Brønnøy kommune ut med en oppfordring om at folk må bruke mindre vann, fordi det er unormalt lite igjen i drikkevannsreservoarene etter en kald og tørr vinter.

Mandag er teknisk sjef Ole Bjørn Nilsen i Brønnøy kommune fortsatt bekymret for vannsituasjonen.

- Det har ikke vært regn eller tilsig til vannreservoarene, og langtidsvarselet viser fortsatt tørt og godt vær framover, påpeker han.

- Vi jobber hardt for å gjennomføre tiltak som bidrar til at vi får tatt ut så mye vann som praktisk mulig fra kildene. Vannforbruket har fortsatt ikke gått ned, til tross for artikkelen i avisa. Vi trenger innbyggernes hjelp for å «stå han av» fram til vi får regn. Vi vurderer nå å sende ut melding til så mange som mulig fra varslingssystemet vårt.

