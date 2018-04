Sylvi Halseth ansatt som videregåenderektor på fast basis

Nyheter

Hun er blitt tilbudt stillingen og har takket ja. Utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar er ifølge Nordland fylkeskommune svært tilfreds.

- Jeg er svært glad for at vi får Sylvi med på laget, sier utdanningssjef Høiskar.

Halseth har de siste årene studert både personal- og endringsledelse, arbeidsrett, rektorutdanningen ved NTNU og vil snart være ferdig med del to av en master i skoleledelse.

- Sylvi har i lang tid vært med og utformet utviklingen av Sandnessjøen videregående skole, og har fungert som rektor ved Brønnøysund siden årsskiftet. Jeg er veldig glad for at hun nå skal videreutvikle Brønnøysund videregående skole sammen med den flotte staben hun nå har ansvaret for å lede, sier Nina Ellingsen Høiskar.

Rektorstillingen er for en åremålsperiode på seks år, med mulighet for reengasjement i en ny periode på innil seks år.