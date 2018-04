Brønnøyværing får rundt 25 millioner til kreftforskning

Nyheter

Professoren ved Universitetet i Oslo er tildelt ERC Advanced Grant for andre gang til sin kreftforskning. Forskningsprosjektet «Coincidence detection of proteins and lipids in regulation of cellular membrane dynamics (CODE)», skal pågå i fem år, og har blitt tildelt 2,5 millioner euro.

På nivå med Moser

Prosjektet går ut på å avdekke «koder» som cellene i kroppen vår bruker til å slå på spesielle prosesser på riktig sted i cellen. Dette er av betydning innen kreftforskning fordi vi vet at feil i slike «koder» kan føre til ukontrollert celledeling og utvikling av kreft. Når vi vet hvilke «koder» cellen bruker, kan vi også utnytte disse bioteknologisk, og en del av prosjektet går ut på å utvikle kunstige «koder» som kan brukes i biosensorer.

Det er en eksklusiv klubb Stenmark nå er med i. Kun to andre norske forskere, professor Edvard Moser (NTNU) og professor Kenneth Hugdahl (UiB), har oppnådd å få ERC Advanced Grant to ganger i løpet av sin karriere.

Sterkt fra Oslo

Det er andre året på rad at forskere ved dette fakultetet vinner fram. Professor Jukka Corander (UiO) fikk ERC Advanced Grant i fjor, samtidig som førsteamanuensis Ruth Prince (UiO) fikk ERC starting Grant.

Professor Stenmark, som nå også er i gang med oppstarten av sitt andre SFF, CanCell – Senter for kreftcelle-reprogrammering, er en forsker det er verdt å følge med på fremover.

- Stenmark befester med sitt andre ERC-grant sin posisjon som en fremragende forsker på sitt felt, med gjennombruddsforskning på europeisk og globalt nivå, sier Per Magnus Kommandantvold, nasjonal kontaktperson for ERC i Forskningsrådet. De sender sine varmeste gratulasjoner.

Stolte kolleger

Dekan Frode Vartdal, forskningsdekan Hilde Nebb, instituttleder Ivar Prydz Gladhaug og Institutt for klinisk medisin er umåtelig stolte over at en av instituttets professorer ikke bare får to SFF'er på rad, men nå også sitt andre ERC Advanced Grant.

- Stenmark har i mange år vært en av våre ypperste forskere og har nå klart plassert seg i den definitive internasjonale elitedivisjon, sier Gladhaug.

- I tillegg er han en spydspiss for UiO innad på Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet, det klart viktigste kreftforskningsmiljøet i Norge, fortsetter Gladhaug.

Brønnøyværing leter etter kreftens akilleshæl Harald Alfred Stenmark og hans team ved senter for kreftbiomedisin leter etter måter å bekjempe kreft på.