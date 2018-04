Helgeland Kraft flyr lavt på Sør-Helgeland i fire, fem uker

Nyheter

Helgeland Kraft Nett startet denne uken den årlige linjebefaring av høyspentnettet. Det er en pålagt oppgave som i hovedsak utføres med helikopter og selskapet Pegasus er leid inn. Hovedformålet er å avdekke skader etter blant annet vinterstormene.

- Pegasus starter opp på ytre strøk av Sør-Helgeland. Hvis været holder seg stabilt vil befaringen ta 4-5 uker, der ettermiddagene og helgene også vil bli brukt. Stort sett hele høyspentnettet på Helgeland skal befares, og vil det foregår som lavt flyving over og langs linjene, framgår det på HKs nettside.

Helgeland Kraft ønsker å informere allmennheten om tiltaket, og ber de som har dyr på beite om å gi beskjed via et skjema på nettsiden.

- Det er viktig at alle våre kundegrupper er informert og er klar over hva som skjer når helikopteret kommer rundt om på Helgeland. Dette kan være alt fra turgåere, barnehager og spesielt eiere av beitedyr. Bruk vårt elektroniske skjema, hvis du har informasjon om dyr på beite som vår helikopterpilot bør ta hensyn til. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan ta hensyn til hunder og katter eller andre små husdyr, skriver Helgeland Kraft.