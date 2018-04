Posten vil gå annenhver dag fra 2020

Nyheter

Posten Norge vil ha postomdeling annenhver dag fra 2020, men fortsatt tilby daglig levering i postbokser for dem som ønsker det. I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet om endringer i postloven påpeker Posten at 95 prosent av det som i dag legges i postkassen kan digitaliseres.

Tre i uken

Ifølge Posten vil det påføre samfunnet store utgifter om ikke Posten får endre seg i tide.

- Selv med færre omdelingsdager vil Posten være til stede i hele landet med regelmessig postomdeling til alle husstander og bedrifter. I tillegg vil det fortsatt være god tilgjengelighet til inn- og utleveringspunkter, Post i Butikk, postkontor og postbokser som vil motta postsendinger fem dager i uken, som i dag, skriver konsernsjefen i Posten Tone Wille i høringssvaret.

Allerede neste år venter Posten at norske husstander bare får tre adresserte postsendinger per uke. Fra 2022 anslås det å være kun to postsendinger per husstand per uke. Det økonomiske grunnlaget for daglig postomdeling i Norge er dermed borte, ifølge Posten, som hevder at i I 2025 vil staten måtte betale én milliard kroner for ulønnsomme, men leveringspliktige posttjenester.

- For Postens økonomiske bæreevne er utviklingen dramatisk. Mange trekker frem at «Posten skal gå med post, ikke med overskudd». Det blir for enkelt. Posten skal levere de tjenestene du og jeg faktisk trenger, uten å belaste fellesskapet. Det betyr postomdeling annenhver dag og etter hvert én dag i uken, sier konsernsjefen.

Må kutte 1.500 årsverk

Innføring av postomdeling annenhver dag i hele landet vil være den største personalmessige omleggingen i Postens historie og føre til bemanningsreduksjoner på om lag 1.500 årsverk. I tillegg vil cirka 2.600 medarbeidere ved postterminalene og sjåfører få endrede arbeidsoppgaver.

- Vi er opptatt av å gjennomføre personalendringer på en ryddig og god måte. Da er det viktig at det avsettes tilstrekkelig tid. For å iverksette omlegging til postomdeling annenhver dag i 2020, må alle politiske og regulatoriske forhold avklares i 2018, understreker Wille.

Aviser

Overgang til postomdeling annenhver dag vil kreve tilpasninger for enkelte kundegrupper, blant annet for papiraviser i områder uten eget avisnett. Posten distribuerer om lag 15 prosent av avisene - hovedsakelig i grisgrendte områder. Disse vil få papiravisen vekselsvis to og tre dager i uken. Ved å leie postboks vil det likevel være mulig å motta dagferske aviser fem dager i uken.

- Vi mener det må finnes bedre løsninger for å dekke spesifikke kundebehov enn å opprettholde daglig postomdeling med de høye, faste strukturkostnadene det innebærer, sier Wille.

Posten mener ny postlov bør ta høyde for fremtidige behov for endringer i omdelingsfrekvens ved at antall omdelingsdager ikke tallfestes i loven direkte. Postloven kan stille krav om regelmessig innsamling og utlevering, mens den politiske styringen av antall dager kan skje gjennom forskrift eller enkeltvedtak. På den måten kan kravene tilpasses raske endringer i teknologi, marked og kundebehov uten ny lovendring.