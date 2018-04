Brønnøy kommune oppfordrer til å spare på vannet

Nyheter

Vinteren har vært kald og nedbørsfattig. Det merkes på drikkevannsreservoarene, forteller teknisk sjef i Brønnøy kommune Ole Bjørn Nilsen.

- Det begynner å bli mindre vann i reservoarene, sier han.

- Akkurat nå er det ikke kritisk, men får vi ikke regn og mildvær, så kan det komme på kritisk nivå. Vannet vi bruker nå ligger under isen. Den nedbøren vi nå får kommer som snø i høyden, der reservoarene ligger. Så akkurat nå håper vi faktisk på godt, gammeldags sørhelgelands-regnvær.

Unngå spyling

Ifølge Nilsen trengs det betydelig mer varmegrader og regn før all snø og is smelter og gir nok tilsig i vannmagasinene. Brønnøy kommune ber derfor folk vise måtehold når vann brukes.

- Unngå utendørs spyling og vårrengjøringer om det skulle bli varmere, bruk sparedusjen og ikke badekaret og ikke la vannet stå og renne! heter det på Brønnøy kommunes nettsider.

- Teknisk er i gang med planlegging og gjennomføring av tiltak som gjør at vi kan utnytte det vannet vi har tilgjengelig lengst mulig. Vi håper på et væromslag, men langtidsvarslene tilsier nå at alle må bidra med måtehold med vannforbruket sitt framover. Klarer vi å få ned dagens vannforbruk kan vi klare å levere vann til alle - hele døgnet - og unngå andre mer drastiske sparetiltak.

Også på Vega

I Vega bekrefter teknisk sjef Anders Karlsson at øykommunen også gjerne skulle sett at isen smeltet snart. Ellers blir det kritisk også der.

- Vi nærmer oss det ja. Gjør alle tiltak vi kan akkurat nå for at folk skal slippe å få den beskjeden. Men hvis dette vedvarer så....skriver han til BAnett.