LO tar ut 30.000 dersom det blir streik fra søndag

Det ble brudd i lønnsforhandligene mellom LO, YS og NHO skjærtorsdag. I dag møttes partene hos Riksmeklingsmannen. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt lørdag 7. april.

LO melder at 30.000 medlemmer tas ut i streik fra og med søndag 06.00, dersom det ikke oppnås enighet.

Ansatte i Brønnøy kalk, Helgeland Kraft og Torghatten ASA er blant bedriftene som har fått varsel om plassfratredelse.

For Torghatten ASAs del er det snakk om:

Norgesbuss ekspress

Norgesbuss Nittedal

Norgesbuss Forus

Norgesbuss hovedkontoret

Og ferjesambandene:

Horten - Moss (ved Bastø IV og VI, som er to av de seks ferjene i sambandet)

Refsnes - Flenes

Drag - Kjøpsvik

Bogenes - Lødingen

Skarberget - Bogenes



Helgeland kraft har fått streikevarsel for:

Helgeland Kraft avdeling Brønnøysund

Helgeland Kraft avdeling Sandnessjøen

Helgeland Kraft avdeling Bjerka

Helgeland Kraft avdeling Mo i Rana

Helgeland Kraft avdeling Sjona kraftverk

Helgeland Kraft avdeling Kolsvik kraftverk

Helgeland Kraft avdeling Mosjøen distribusjon

YS varslet i dag om plassfratredelse for i underkant av seks tusen medlemmer, tilknyttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, SAFE og YTF. Dette utgjør 20 prosent av YS-medlemmene i NHO-området, og blir de første som tas ut i en eventuell streik.

"En rekke bransjer blir rammet av en eventuell streik. Blant annet tar YS ut 1.200 bussjåfører i Oslo og omegn, Stavanger og Sandnes fra søndag.", skriver YS på sine nettsider.

Ifølge VG er sjansene for at det blir streik i privat sektor fra søndag ansett for å være ganske stor, fordi det ligger flere prinsippielle saker på bordet. Ved siden av lønn skal partene bli enige om nye rammer for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg er det stor streikefare knyttet til reise-, kost og losji, men det vil bare ramme industrien.