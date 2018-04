Skattemeldingen kommer onsdag, husk å åpne den

Nyheter

Skattemeldingen for 2017 blir tilgjengelig onsdag 4. april.

Det er datoen da Skatteetaten gjør skattemeldingen klar for alle elektroniske brukere. Det er også datoen da den sendes ut på papir til alle som ikke har registrert elektroniske kontaktopplysninger hos etaten.

Skattemeldingen er en foreløpig skatteberegning, og det endelige oppgjøret er tidligst klart 27. juni, da de fleste får oppgjøret, altså penger tilbake på skatten - eller baksmell. Etter det er det et løpende skatteoppgjør frem til slutten av oktober.

Viktig å sjekke

Skatteetaten peker på at det er viktig å sjekke skattemeldingen og kontrollere at opplysningene i den stemmer. Dersom det er feil skal du ifølge etaten endre opplysninger. Eksempler kan være opplysninger om inntekt eller formue i utlandet, eller inntekt fra utleie av eiendom.

Som privatperson må du endre og levere skattemeldingen innen 30. april, med mindre du ikke har noe å endre. Da trenger du ikke å tenke mer på den, og slipper å sende inn noe. Næringsdrivende har frist til 31. mai, og må levere skattemeldingen. De må også levere den elektronisk. I begge tilfeller kan man søke om å få utsatt levering, og fristen for slik søknad er samme dato som leveringsfristen.

Ekspert bekymret

Nytt i år er, som tidligere omtalt, at post 5.0 «Merknadsfelt» er fjernet. Dette er et felt man har kunnet skrive fritekst i. Nå må du i stedet sende dette som et vedlegg til skattemeldingen om du har utfyllende verbal opplysning.

Skattebetalerforeningen er bekymret for at dette vil føre til at folk går glipp av penger de har rett til.

– Hvis du er usikker på en post i skattemeldingen må du nå lage et vedlegg og sende dette ved skattemeldingen for å forklare. Mye taler dermed for at færre kommer til å utdype innholdet i poster de er usikre på, og i verste fall tar de kanskje ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på og går dermed glipp av skattepenger, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen til E24.

Årsaken til at feltet ble fjernet er at Skatteetaten har erfart at det brukes til å oppgi opplysninger som heller skulle vært ført i en egen post.