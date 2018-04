Ny regionleder for Nordvik Helgeland

Nyheter

Det melder Nordvik selv i en pressemelding søndag.

– Sigrid har levert gode resultater som driftsleder for Nordvik Mosjøen. Gjennom flere år har hun bidratt positivt for bedriftens kultur og resultater. Vi er takknemlig for at hun ønsker å satse videre med sin solide kompetanse og erfaring, skriver daglig leder i Nordvik, Christian Nordvik i meldingen.

I dag har Nordvik fem regionledere med ansvar for 20 av bedriftens avdelinger og datterselskaper i Nordland, Trøndelag og Troms. Fagerbakk får ansvaret for koordinering og tilrettelegging av Nordviks satsing i Brønnøysund, Bjerka, Mo i Rana og Mosjøen.

Fagerbakk har lang fartstid i Nordvik og Toyota siden hun begynte å arbeide for Bilcentrum i 2000. Da NOrdvik kjøpte Toyota-forhandleren i 2001 ble hun med, og har de siste årene arbeider som teamleder og driftsleder.

– Det er klart jeg gleder meg. Som driftsleder har jeg hatt et godt samarbeid med forhandlerne som jeg nå får ansvaret for og det skal bli veldig spennende å komme enda tettere på, forteller hun i pressemeldingen.

Hun tiltrer stillingen 1. april. Samtidig blir Marius Mastervik (44) ny driftsleder i Mosjøen. Han har flere års erfaring som kunderådgiver i Nordvik og vil bidra til å utvikle forhandleren videre.

– For oss er det viktig å legge til rette for kompetanseutvikling internt i organisasjonen. Nordvik skal være en arbeidsplass hvor man får muligheten til å utvikle seg i trå med organisasjonen og bidra til å skape positive opplevelser for både kunder, kolleger og samarbeidspartnere, avslutter Fagerbakk i pressemeldingen.