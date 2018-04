Når Widerøe lanserer vektløse flyvninger vet du det er 1. april

Nyheter

I en pressemelding fra Widerøe opplyser de at selskapet nå satser på vektløs turisme. Det skal de visstnok gjøre ved å tømme ett av sine Dash 8-fly for interiør og å bygge det om med nødvendig ekstrautstyr, slik at det kan brukes til «zero g»-flyvninger.

Det fungerer ved at man først klatrer bratt med flyet, så flater ut og peker nesen nedover. Da vil man i noen sekunder være «vektløs».

Opplevelsen kan være kvalmende, og det er der kallenavnet «vomit comet» - «oppkastkomet» kommer fra.

Om tilbudet tas godt i mot hevder Widerøe at de vil vurdere å sette inn sine nye jetfly, Embraer E190-E2, i det vektløse tilbudet.

– Avhengig av det vektløse flytilbudet vil det vurderes å ta i bruk selskapets største fly. Om ikke det er nok; med Embraers panoramavinduer vil vi kunne tilby en opplevelse ingen andre før oss gjort. Nordlys- og Zero G på én og samme flyving, hevder informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe i pressemeldingen.

Det hevdes også at vektløs tilstand bidrar til lavere kostnader.

«Avinor har gitt avgiftsfritak for perioden av flyvingen der flyet er i vektløs tilstand. Et bidrag som gjør at Widerøe kan tilby fornuftige priser til sine kunder», heter det i pressemeldingen, der det også hevdes at billetter til zero g-tilbudet kan bestilles på Widerøes nettsider. Der det søndag kveld ikke fremgikk noen åpenbar måte å bestille slike billetter.

Men det er som sagt 1. april.