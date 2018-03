Ekspert frykter folk vil gå glipp av skattepenger

Nyheter

– Hvis du er usikker på en post i skattemeldingen må du nå lage et vedlegg og sende dette ved skattemeldingen for å forklare. Mye taler dermed for at færre kommer til å utdype innholdet i poster de er usikre på, og i verste fall tar de kanskje ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på og går dermed glipp av skattepenger, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen til E24.

Bakgrunnen for Skattebetalerforeningens bekymring er at Skatteetaten har fjernet post 5.0 i skattemeldingen, det foreningen kaller «den viktigste posten».

– I skattemeldingen for inntektsåret 2017 vil det ikke være et eget merknadsfelt (tidligere post 5.0) der du kan skrive inn fritekst. I den grad du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover å føre korrekt beløp i postene i skattemeldingen, har du mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef for personskatt i Skattedirektoratets rettsavdeling, i en e-post til Skattebetalerforeningen ifølge E24.

Dette vil ifølge foreningen gjøre det vanskeligere for skattebetalere å gi tilstrekkelig informasjon.

– Hvis du er usikker på en post i skattemeldingen må du nå lage et vedlegg og sende dette ved skattemeldingen for å forklare. Mye taler dermed for at færre kommer til å utdype innholdet i poster de er usikre på, og i verste fall tar de kanskje ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på og går dermed glipp av skattepenger, sier Lothe i Skattebetalerforeningen.

Skattemeldingen blir tilgjengelig for lønnstagere og pensjonister 4. april, og fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.