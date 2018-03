Helgeland Brygger AS velger selv tidspunkt

Nyheter

BAnett publiserer i dag et leserinnlegg fra Jan P. Tjønnøy. Han er kritisk til Helgeland Brygger AS og Sømna kommune fremgangsmåte i slippen-saken på Sømnes. Partene som er nevnt i saken har rett på tilsvar. BAnett har henvendt seg til styremedlem Henning Mjølhus i Helgeland Brygger AS som nevnes særskilt i Tjønnøys leserinnlegg. Styreleder Kjetil Lund i Helgeland Brygger AS uttaler at han svarer på vegne av Mjølhus og Helgeland Brygger AS.

Debatt Klage på rive-vedtak Leserinnlegg fra Jan Paul Tjønnøy

Behandlet klagesak

«Helgeland Brygger AS kjenner godt til de juridiske rettigheter og plikter knyttet til eiendommen 50/50 i Sømna Kommune. Det foregår fra vår side en prosess for å søke riving av det kondemnable bygget som står på eiendommen. Vi fører dialog med ulike aktører på de tidspunkt det er naturlig og påkrevet, også i forhold til vår kontakt med Jan P. Tjønnøy», skriver Lund i svarmail til avisa.

Sømna formannskap behandlet onsdag 14.mars i år, Jan P. Tjønnøys formelle klagesak vedrørende riving av slippen. I sitt tilsvar til Tjønnøy, så viser sømnarådmann Øystein Johannessen til saksfremlegg og den juridisk betenkning lagt frem av advokat Linda Kristiansen på bestilling av kommunen til møtet. BA omtalte formannskapsbehandlingen fredag 16.mars.

Mener kommunen ikke kan avvise

Kristiansen la frem sin betenkning i formannskapet. Hun sa at det ikke er tvil om at klager Jan P. Tjønnøy innehar en tinglyst livsvarig bruksrett på eiendom 50/50. Men likevel konkluderte hun med henvisning til plan og bygningsloven, at Sømna kommune ikke hadde grunnlag for å avvise søknad om riving.

«Etter min oppfatning fremstår det ikke som åpenbart for bygningsmyndighetene at bruksrettigheten stenger for rivning av verkstedet i ethvert henseende.(...) For å komme frem til innholdet i rettigheten, herunder om bruksretten stenger for rivning, må stiftelsesgrunnlaget for rettigheten tolkes. Når en rettighet må tolkes er det usikkerhet om rettighetens innhold. Det vil derfor ikke lengre være åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Det er kun i de tilfeller der det er åpenbart for bygningsmyndighetene at søknad skal avvises, jf. § 21-6 andre punktum. Det er etter min oppfatning ikke dokumentert at tiltakshaver åpenbart ikke kan disponere over sin egen eiendom på en slik måte», fremholdt hun.

– Sak mellom private parter

Advokaten hyret av Sømna kommune, uttalte videre at konsekvensene av riving er en sak mellom de private partene.

– Tillatelse til rivning er ikke avgjørende for privatrettslige forhold som spørsmål om eiendoms og bruksrett. Hvilke konsekvenser det kan få dersom Helgeland Brygger AS river en bygning hvor klager har en tinglyst livslang bruksrett, er en sak mellom de private partene. Ut fra dette hadde ikke Sømna kommune grunnlag for å avvise søknaden om riving, vurderte hun.

Formannskapet tok ikke klagen fra Jan Paul Tjønnøy til følge. Rive- vedtaket på slippen fra januar i år, ble opprettholdt og sendt fylkesmannen i Nordland til klagebehandling.

– Ettersom formannskapet vedtok at saken skal sendes til Fylkesmannen i Nordland for klagebehandling finner jeg det ikke riktig å kommentere enkeltheter i saken når den er under klagebehandling, sier Johannessen til BAnett.