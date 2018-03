Ingen tatt av snøras ved Grong skisenter

Nyheter

Ifølge Namdalsavisa har det gått et 100 meter langt og 200 meter bredt snøras ved Grong skisenter i Trøndelag. Avisen siterer politiet på at raset gikk etter at alpinanlegget stengte tirsdag ettermiddag.

– Vedkommende som har meldt fra om raset er sikker på at ingen personer er tatt av skredet, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt til Namdalsavisa klokken 17.50.

Avisen siterer videre daglig leder Ola Seem ved skisenteret på at raset gikk ved Sauliholet, nord for skisenteret, som er utenfor de preparerte løypene.

Anlegget er populært, og mange sørhelgelendinger har campingvogner og hytter i området. Torghatten trafikkselskap har også hatt en bedriftshytte nært anlegget siden 80-tallet.