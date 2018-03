Brønnøypoliti etterforsker voldsvideo

Nyheter

Flere personer skal være til stede på videoklippene som ifølge NRK er spredd på Snapchat og Instagram. Klippene skal vise en 17-åring som skal ha blitt banket opp av jevnaldrende i Brønnøy kommune forrige helg. Fungerende lensmann i Brønnøy kommune, Magne Korsgaten sier til NRK at de ser alvorlig på saken.

Kan bli tatt for medvirkning

– Her blir det utøvd vold med mange personer til stede. Med film kan det i tillegg spres ut til et større publikum. I denne saken er det også en fornærmet person som kan få en mer negativ opplevelse av hendelsen ved at den blir filmet.

Han sier videre til NRK at det i utgangspunktet ikke er ulovlig å filme, men at man kan bli tatt for medvirkning dersom filmingen fører til at det blir utøvd mer vold. Ifølge Korsgaten har politiet en rekke saker etterforskning som kan knyttes opp til sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat.

-For politiet har det medført mer arbeid fordi det knytter flere personer til saken og medfører mer arbeid for å etterforske den typen mediebruk, sier Korsgaten til NRK.

Må vurdere behov for tiltak

– Det er sjokkerende bilder, men vi tenker først og fremst at dette er en politisak. Dersom de er mindreårige, vil barnevernet få melding om det. Så får vi eventuelt vurdere om det er behov for flere tiltak, sier oppvekstsjef Knut Johansen i Brønnøy kommune til NRK.

Viktig å arbeide forebyggende

Situasjonen opprører også Eskil Horn, leder i Brønnøy ungdomsråd. Til NRK uttaler han at tettere kontakt med politiet kan være med på å begrense slikt i fremtiden.

– Jeg tenker at det er en handling av feighet, og at det er noe vi må jobbe mot så det ikke fortsetter å skje. Da er det viktig at man jobber forebyggende, for eksempel ved at politiet går inn på ungdomsskoler og videregående skoler for å fortelle om konsekvensene av slike handlinger, sier ungdomsrådslederen.