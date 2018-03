Ladetips til elbil i påskeferien

Nyheter

NAF kommer i en pressemelding med gode råd til elbileiere som pakker bilen for å reise på påskeferie.

Lad opp bilen før du kommer fram til hytta

Ikke alle har gode lademuligheter på hytta, og bilen blir kanskje stående ubrukt i mange dager. For å være sikker på at du har nok strøm for å komme deg hjem, er det lurt å lade opp før du er framme på hytta. Da har du allerede kjørt en stund, og batteriet er driftsvarmt.

– Med elbil gjelder det å tenke litt annerledes. I stedet for å stoppe på en bensinstasjon for å fylle full tank, lader man batteriet litt her og litt der. Husk at du lader når du stopper - ikke stopper for å lade. Legg pausen til en ladestasjon, og får du tatt matinnkjøpet samtidig oppnår du tre ting; hvile, mat til påsken og drivstoff til bilen sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal i pressemeldingen.

Forvarm batteriet før du skal dra

Lave temperaturer gjør at bilbatteriets effekt minker dramatisk. Mange elbiler har mulighet til å forvarme batteriet. «Motorvarmeren» gjør at batteriet ikke er iskaldt, og varmere batteri gir mindre forbruk til hjemturen.

– Varme batterier gjør bilturen enklere. Det er unødvendig å få kortere kjørelengde når man enkelt kan varme opp batteripakken, mener Sødal.

Vær obs på gamle elektriske anlegg

Mange tar elbilen til hytta, og det går helt fint, men sjekk anlegget før du lader på en hytte du ikke er kjent med. Vanlige stikkontakter i garasjer og eldre elektriske anlegg er ofte ikke konstruert for å lade elbiler. Dersom du lader elbilen fra vanlig stikkontakt og ikke via godkjent ladeboks øker risikoen for varmgang og brann, spesielt på gamle elektriske anlegg. Sørg for å ha med deg riktig utstyr og følg med på stikkontakten.

— Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler, men det er tryggere å lade på et sikkert anlegg, sier Sødal.

Har du skjøteledning ut på hyttetunet, sørg for å beskytte bilens ladekabel og kabelskjøten slik at den ikke snør igjen eller blir skadet. Og husk at kabler blir varme, og lett smelter seg ned i snøen.

Vis ladevett

Først og fremst er det greit å undersøke lademuligheter langs veien.

— Ikke okkuper ladestasjonene, unngå å lade batteriet helt fullt - det skåner batteriet. I tillegg går det saktere jo mer strøm batteriet har. Når du kommer over 80 prosent vil du se ladetiden øker, avslutter Sødal.