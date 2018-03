Helgeland bakeri har slått seg selv konkurs

Nyheter

Det melder selskapet selv på sine facebook-sider mandag.

– Vi beklager å medele at vi i dag må ta den tunge veien til skifteretten og slå Helgeland bakeri for konkurs. Det gjør vondt langt inn i våre hjerter men vi har desverre ikke noe valg da den økonomiske utsikten ikke er til stede. Uten bedre tilgang til dagligvaremarkedet var det ingen fremtid for oss, heter det.

Stengt mandag

Dette innebærer at utsalgene i Brønnøysund, Sandnessjøen og på Mo ikke åpner dørene mandag. I Mosjøen har man bakt natten gjennom, og vil de åpne og selge ut alle bakevarer ved opphørssalg.

– Vi vil takke alle våre dyktige og fantastiske ansatte for en super innsats siden vi åpnet i fjor. Vi vil også takke våre kunder for at de har tatt så

Posten avsluttes med følgende hilsen:

– Tusen takk til dere alle!

Åpnet i september

Helgeland bakeri åpnet sitt utsalg i Brønnøysund 21. september i fjor i Rødligården i Storgata.

Selve bakeridriften har vært i Mosjøen, med transport av bakevarer til Brønnøysund.

Helgeland bakeris juridiske navn er Helgeland Bakeri & Konditori AS, og har Bodø bakeri AS som sin majoritetseier. Helgeland Bakeri & Konditori AS ble registrert i enhetsregistret 24. februar i fjor. Bjarne Mosås er daglig leder og styreleder, som er samme roller som han har i Bodø Bakeri AS.

To bakeri igjen

Konkursen innebærer at det nå gjenstår to bakeriaktører i Brønnøysund.

Den mest etablerte er Helgeland bakeri AS, og her må man ikke blande kortene: Dette er ikke samme bakeri som er konkurs. Helgeland bakeri AS er heleid av Bakeriet Mo i Rana AS, og har produksjon på Salhus og leverer brød til butikker i Brønnøysund.

Rustikk Brønnøysund åpnet bakeri i Meierisenteret og utsalg på Havnesenteret i desember 2016. Rustikk Brønnøysund er en del av Rustikk-kjeden, og eies likt mellom tre privatpersoner og Rustikk holding AS. Rustikk overtok konkursboet etter Den glade kalori, som var i Meierisenteret inntil da.