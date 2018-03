Nå meldes det godvær hele påskeuka i Brønnøy

Nyheter

Bypåske i Brønnøysund trenger ikke å være det dummeste du gjør i år.

Yr.no melder nå solskinn stort sett alle dager hele påsken her. Riktignok ikke helt uten skyer hver dag, men alltid med et solgløtt på lur. Men den store varmen blir det ikke. Ifølge Yr.no vil vi maks oppnå to varmegrader, men når sola skinner på denne tiden av året, så blir det alltids litt varme i kinnene likevel.

Nordlandsvarselet forteller om nordøst bris og stiv kuling utsatte steder, men i Brønnøy er det meldt flau og svak vind hele uka. Så da er det vel bare å finne seg en solkrok å nyte.