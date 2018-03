Fra 2021 kommer disse «hurtigrutene» langs kysten

Nyheter

BAnett har tidligere omtalt anbudskonkurransen om kystruta Bergen-Kirkenes, som på folkemunne gjerne omtales som «hurtigruta».

Fredag ble det klart at Samferdselsdepartementet tildeler anbudet til Hurtigruten AS og Havila Holding AS, som eies av Sævik-familien på Sunnmøre.

Syv pluss fire

Anbudet var lagt opp som tre delkontrakter, med to kontrakter med fire skip, og én kontrakt med tre skip, for totalt 11.

Hurtigruten er tildelt to delkontrakter på tre og fire skip, altså totalt syv. Havila er tildelt én kontrakt på fire.

I praksis skal dette få lite å bety for de reisende, ifølge Samferdselsdepartementet. Før det nye anbudet er i drift skal man sikre «gode løsninger» for reiseinformasjon og billettkjøp. Hvilket selskap du reiser med vil avhenge av hvilken dag man reiser, og ellers skal tilbudet være likt, ifølge departementet.

Hurtigruten ett år ekstra

Kravet i anbudet er at de to tilbyderne kjører daglige avganger fra 34 havner hele året, og rammene for avtalen er 788 millioner kroner i året. Bakt inn i kontrakten er det strengere miljøkrav enn før, og dette medvirker til at staten betaler mer enn før.

Ifølge kontrakten starter anbudsperioden 1. januar 2021, og varer til 2030. Hurtigutens nåværende kontrakt varer til 1. januar 2020, med opsjon for ett år, og Samferdselsdepartementet benytter denne slik at Hurtigruten fortsetter frem til 2021 på hele ruten.

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte.

Sævik glad

Til NRK Nordland sier Per Sævik fra Havila-gruppen at han er fornøyd og glad.

– Stortinget vedtok en bonusordning (pluss) for rederi som kom med miljøtiltak ut over de opprinnelige kravene i anbudet. Det synes jeg var en klok handling. Det er positivt for oss at miljøhensyn ble en del av utvelgelsen, sier Sævik til etermediet.

Seiler videre

Hurtigruten uttaler på sin side at de vil seile på ruten hver dag, også de dagene de ikke har anbud for.

– Hurtigruten skal seile fra Bergen mot Kirkenes hver dag – også de dagene vi ikke har fått anbud, sier konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK Nordland.

Siden det å ta med lokale passasjerer er en del av anbudet, vil Hurtigrutens skip imidlertid ikke kunne konkurrere med Havilas rutefart på disse dagene.

– De vil seile fra Bergen de dagene vi ikke har fått tilslag på i Kystrute-avtalen. Da vil vi dessverre ikke få lov til å ta med oss lokalpassasjerer, men vil fylle skipene med gjester fra hele verden, sier Hurtigruten-sjefen til E24.

