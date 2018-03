Andreassen utfordret næringsministeren om ny beregning av distriktsstøtten

Nyheter

Kari Anne Bøkestad Andreassen er første vararepresentant på Stortinget for Senterpartiet i Nordland. Vevelstadordføreren vikarierte nylig for Siv Mossleth og Wilfred Nordlund i til sammen to uker.

Tilstrekkelig finansiering?

Da sendte hun sitt første skriftlige spørsmål. Det gikk til næringsminister Monica Mæland og angår omleggingen av distriktsstøtten i forbindelse med kommuneproposisjonen som skal behandles i Stortinget i vår.

Spørsmålet lyder:

- Mener statsråden at foreslått ny distriktsindeks vil føre til at vedtatt målsetting bak inntektssystemet til kommunene og regionalpolitikk om tilstrekkelig finansiering av likeverdige tjenestetilbud i hele landet vil nås?

I begrunnelsen for spørsmålet heter det:

"I forslag til ny distriktsindeks reduseres distriktsstøtten med 300 millioner, og kommer i tillegg til endringer i inntektssystemet fra 2016 som også rammet mindre distriktskommuner til fordel for større bykommuner. I tillegg er effekten av INGAR svekket. Distriktsmidlene er en del av kommunenes frie inntekter, og er av vesentlig betydning for å utføre lovpålagte oppgaver til innbyggere også utenfor byene og mer sentrale strøk. En slik reduksjon rammer typisk samfunn med relativt få innbyggere, men stor verdiskapning basert på naturressurser. Norge er avhengig av bosetting og produksjon i hele landet, men det forutsetter politisk vilje til å videreføre en levelig distriktspolitikk. Reduksjon i distriktsstøtte bør kun gjøres åpent gjennom budsjettprosessen, og ikke gjennom et forslag med kort høringsfrist, mangelfull utredning og uten allmenn høring."

- Ikke direkte sammenlignbar

Næringsministeren redegjør i sitt svar for at distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene, og brukes som hjelpemiddel til beregne investeringsstøtte ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift og distriktstilskudd.

Monica Mæland skriver blant annet følgende i sitt svar:

"Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med en revisjon av distriktsindeksen."(...)

"Endringen av distriktsindeksen vil imidlertid ikke i seg selv påvirke kommunenes inntekter. Nivået på ulike typer distriktsstøtte avgjøres i de årlige budsjettprosessene."(...)

"På nåværende tidspunkt har det derfor liten verdi å utføre beregninger som sammenlikner tilskudd etter gammel og utkast til ny distriktsindeks.(...)

"Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2019, som legges fram i mai 2018", svarer næringsministeren.

Næringsministeres svar i sin helhet:

Distriktsindeksen viser graden av distriktsutfordringer i kommunene. Den brukes blant annet som et hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Den benyttes også ved fordeling av distriktstilskudd i inntektssystemet for kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider nå med en revisjon av distriktsindeksen. Dette gjøres alltid før Norge skal forhandle virkeområdene for regionalstøtte med ESA.



Utkast til revisjon av distriktsindeksen ble lagt fram i en rapport i desember 2017, som ble sendt til uttalelse til kommuner og fylkeskommuner med frist 1. februar 2018. Mange av kommunene har i tilbakemeldingene lagt til grunn at revisjonen av distriktsindeksen vil innebære en reduksjon i distriktstilskuddene i inntektssystemet.



Endringen av distriktsindeksen vil imidlertid ikke i seg selv påvirke kommunenes inntekter. Nivået på ulike typer distriktsstøtte avgjøres i de årlige budsjettprosessene. Det er den konkrete bruken av indeksen, og eventuelt andre endringer i tildelingskriterier i enkeltordninger, som kan gi endringer i fordelingen mellom kommunene. Dette gjelder blant annet grenseverdier, satser og gradering av disse satsene. Helheten av dette vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen, i lys av målene for de ulike ordningene.



Da utkastet til revisjon av distriktsindeksen ble sendt ut på høring, understreket departementet at verdiene på nåværende og revidert distriktsindeks ikke kan sammenliknes direkte. Revidert distriktsindeks skal ikke nødvendigvis benyttes på samme måte som dagens indeks i distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil vurdere bruken av revidert distriktsindeks i distriktstilskuddene nærmere. På nåværende tidspunkt har det derfor liten verdi å utføre beregninger som sammenlikner tilskudd etter gammel og utkast til ny distriktsindeks.



Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2019, som legges fram i mai 2018.