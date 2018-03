Sør-Helgeland får 1,25 millioner ekstra til skolesatsing

Nyheter

Fylkesmannen i Nordland har tildelt 1,25 millioner kroner i skjønnsmidler til felles skolesatsing på Sør-Helgeland. Tildelingen kommer i stand på grunnlag av en felles søknad ført i pennen av rådmannsutvalget på Sør-Helgeland (RUSH) på oppdrag fra Sør-Helgeland regionråd.

Tror på mer

- Dette er en gledens dag, sier regionrådsleder Andrine Solli Oppegaard i en pressemelding.

- Nå kan vi forsterkearbeidet med å gjøre skolene på Sør-Helgeland til de beste i landsdelen. Disse midlene vil sammen med midler fra regionrådet være en kjempegod investering i regionens fremtid. Vi har store ambisjoner og skal jobbe hardt og målbevisst. Det gode arbeidet våre lærere gjør gir oss et godt utgangspunkt. Jeg tenker det blir månelanding og små steg samtidig, sier Solli Oppegaard.

Tildelingen gjelder for ett år, men Andrine Solli Oppegaard har god tro på videre støtte.

- Vi har søkt om midler for tre år, og jeg regner med at vår søknad har prioritet. Endring i skolen tar tid», avslutter Andrine Solli Oppegaard.

Har tro på mer

Lederen i RUSH, Øystein Johannessen, er også godt fornøyd.

- Disse midlene gir oss tiltrengt arbeidskapital. Vi kan forsterke samarbeidet på tvers av kommune- og faggrenser. Stikkordene må være samhandling og samskaping. Vi lykkes bare hvis vi har lærerne med oss. I august samler vi regionens lærere til en stor konferanse for å stake ut kursen for fremtidens skole på Sør-Helgeland.

- Hva skal dere bruke pengene til?

- Regionrådet vil ta stilling til det, men styrking av skolefaglig kapasitet i regionen, lærerkonferansen og kompetansesamarbeid vil nok uansett være sentrale stikkord. Jeg vil anta at rådmennene vil bli bedt om å komme med et forslag til disponering av midlene. Vi møtes 13. april for å diskutere det, svarer Johannessen.