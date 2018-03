Staten kartlegger kommuner som vil drive tannlegekontor

Nyheter

Regjeringen fremmet våren 2017 et forslag om lovregulering av tannhelsetjenesten som et kommunalt ansvar. Det ble vedtatt å gi regler om kommunens plikter, organisering, finansiering og tilsyn i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det ble også vedtatt å regulere pasientenes rett til nødvendig tannhelsehjelp, klageadgang med videre i pasient- og brukerrettighetsloven.

Prøveordning for 15 kommuner

Stortinget ba regjeringen legge til rette for en prøveordning som innebærer at kommuner som ønsker det, etter søknad kan få tillatelse til å overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020. Dette som en prøveordning frem til 2023 før det foretas en evaluering. Basert på disse erfaringene kan en videre utvidelse til flere kommuner tidligst skje etter 2023.

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen legger til grunn at prøveordningen skal baseres på frivillighet og omfatte om lag 15 kommuner. Komiteen legger til grunn at der hvor en fylkeskommunal tannhelseklinikk omfatter flere kommuner, må disse kommunene som hovedregel stå samlet om en slik oppgaveoverføring. Samtidig kan det åpnes for unntak i de situasjonene hvor enkelte kommuner ikke ønsker å delta i prøveordningen forutsatt at disse kan overføres til en annen fylkeskommune/regional tannhelseklinikk.

Virksomhetsoverdragelse

Kommuner som får delta i prøveordningen får etter de vedtatte lovendringene samlet sett noen flere plikter knyttet til tannhelsetjenester som går utover de vedtatte lovendringene som fylkeskommunene i dag er pålagt etter tannhelseloven. Når det gjelder de juridiske rammene for prøveordningen, innebærer Stortingets vedtak at ansvaret for offentlige tannhelsetjenester videreføres på fylkeskommunalt nivå, med unntak for kommuner som får tillatelse til å være med i prøveordningen og som dermed overtar dette ansvaret.

Forut for iverksetting av prøveordningen må det foretas en virksomhetsoverdragelse fra fylkeskommunene til aktuelle kommuner. Overtakelsen skal i utgangspunktet omfatte alle eiendeler, avtalefestede rettigheter og plikter som er nødvendige for at prøvekommunene skal kunne ivareta ansvaret for tannhelsetjenester på en forsvarlig måte. Samtidig forutsettes det at fylkeskommunen beholder eiendeler samt avtalefestede rettigheter og plikter som er nødvendige for å fortsatt kunne betjene de kommune i fylket som ikke deltar i prøveordningen.

Departementet har bedt om tilbakemelding fra fylkesmennene innen 28. mai.