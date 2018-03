Følg kommunestyret i Brønnøy live

Nyheter

Politikerne i kommunestyret i Brønnøy begynner onsdagens møte med en orientering om IKT-satsingen i Brønnøy.

Kommunestyret har følgende på sakskartet onsdag 21. mars:

Sak 9/18

Reguleringer egenbetaling pleie og omsorg 2018

Driftsstyret Is vedtak i saken ble vedtatt i formannskapet og er innstilling:

Det foreslås en økning på månedlig leie av trygghetsalarmer for å dekke reelle utgifter.

Leie av trygghetsalarm, type AP2000, pris pr. alarm pr. måned Kr 240,- Leie av trygghetsalarm, type CareIP, pris pr. alarm pr. måned Kr 340,-

Samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G endres fra kroner 190 til kroner 205.

Sak 10/18

Egenbetaling transport

Driftsstyre Is vedtak ble også vedtatt i formannskapet og er innstilling:

Brønnøy kommune krever fra 01.05.2018 en egenandel for transport på kr 50 pr. dag med maksimal sats kr 700 pr mnd. for arbeidstakere som har arbeidstilbud ved HIAS.

Sak 11/18

Fremtidig anvendelse av Velfjord Aldersheim

Rådmannens innstilling ble vedtatt i formannskapet og er som følger:

Rådmannen gis fullmakt til å forberede og gjennomføre salg av eiendommen bestående av bygningsmassen som tidligere utgjorde Velfjord Aldersheim. Tidspunkt for gjennomføring fastsettes av Rådmannen i forhold til evt. behov for midlertidige lokaler i sammenheng med ombyggingsprosjekt. Rådmannen gis fullmakt til å forberede og gjennomføre salg av tidligere avsatt tomt til sykehjemsformål, «Stavarhaugmyra», herunder vurdere omregulering tilbake til opprinnelig formål.

Sak 12/18

Etablering av Newtonrom

Formannskapet er positiv til newton-rom i Brønnøysund, og ba administrasjonen om å legge fram et finansieringsforslag i kommunestyret.

Sak 13/18

Uttalelse om eventuell overføring av Trælnes- området, fra Brønnøy til Sømna kommune

Sak 14/18

Justering av Rådmannsavtalen

