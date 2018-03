Dyretragedie etter fjøsbrann i Vefsn

Nyheter

Likefør klokka 03.30 natt til søndag fikk politiet melding om at et fjøs sto i fyr like sør for Mosjøen. Til NRK sier politiet at sluktningsarbeidet fremdeles pågår og at de fleste av dyrene brant inne i fjøset, mens noen få ble berget ut.

Politiet meldte på Twitter like før klokka 10 at de har sperret av et område på 300 meter ved branntomta. Dette fordi de måtte skyte hull i en acetylenflaske og de ber om at folk holder avstand.

Helgelendingen melder at det er melkekyr, kviger og kalver som brant inne i storbrannen.

Hele driftsbygningen som består av en hoveddel og et tilbygg er totalskadet.

Innsatsleder Jørgen Olsen i politiet sier til Helgelendingen at alle nødetater rykket ut, og det var både brann og ambulanse på plass ganske raskt. Etterpå kom også mattilsynet med veterinær.

Det var ikke mulig å få kontroll over brannen, og brannmannskapene forteller at de gjorde en stor innsats for å berge ut dyr fra tilbygget.

– Vi var inne og forsøkte å få dem ut, men de ville ikke. De snudde da de skulle ut i snøen, forteller en av brannmannskapene til avisen.

Likevel klarte de å få ut fire-fem dyr.