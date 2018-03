Sjekk om eiendommen din er forurenset

Nyheter

Verktøyet kalles Grunnforurensing, og har 6.000 oppføringer over hele landet.

Grunnforurensning Fagsystemet inneholder informasjon om over 6000 oppføringer om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning i Norge med Svalbard.

Opplysningene i Grunnforurensning er i stor grad innhentet gjennom kartlegging og registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til.

Hvert år føres ca. 400 kartlegginger inn i fagsystemet.

Kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet, avhengig av hvem som har ansvaret i de ulike sakene, har ansvaret for å legge inn data.

Det legges inn oppdatert informasjon etter hvert som vi får økt kunnskap om områdene med forurenset grunn eller kunnskap om nye områder med forurenset grunn. Kilde: Miljødirektoratet

– Verktøyet informerer om grunnforurensning i Norge, hva som er gjort med områdene og planene for opprydding. Eiendommene er også lagt inn på søkbare kart. Vi har jobbet mye med å skape et enkelt brukergrensesnitt for brukerne, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Miljødirektoratet til egen nettside.

Du kan se verktøyet her.