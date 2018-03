BA-journalist vant pris for gravesak

Nyheter

Brønnøysunds Avis publiserte i mai i fjor en lengre gravesak om sakskomplekset Sømnesøya, der den nå avdøde enken Haldis Kvitting tok ut søksmål mot Berg vel over hvordan velforeningen overtok det såkalte Ulvinghuset på Sømnesøya i Sømna.

Etter to rettsrunder, først i Brønnøy tingrett og så i Hålogaland lagmannsrett ble Berg vel frikjent for kravene.

Sømna kommune og Berg Vel snakket ikke med grunneier. Er det greit? Denne uka kan gi svar. Denne uken starter rettssaken som skal avgjøre om det gikk rett for seg da Berg vel overtok den tidligere kunstnerboligen på Sømnesøya.

Vant pris

Under Polarisprisene torsdag ble det klart at journalist Bente Milde vinner Nyhetspris liten avis for den omfattende reportasjen.

Det er en glad Bente Milde som reagerer på telefon fra Trondheim, der prisen deles ut.

– Det føles godt å få denne typen tilbakemelding på arbeidet jeg og vi har gjort. Jeg synes selv at metoderapporten vi utarbeidet etter dette prosjektet viser at vi har gjort mange etiske vurderinger underveis, det er ingenting her som er gjort hodestups. Mitt mål med dette arbeidet har vært å opplyse. Vi lever i et demokrati, og for at det ikke bare skal være et pent ord, for at demokratiet skal fungere, må folk være opplyste og kunne ta opplyste valg og vite hva som foregår. Man må få informasjon, sier hun torsdag kveld.

Et uferdig puslespill

Hun mener dette er en særlig viktig oppgave for lokalaviser.

– Vårt formål i denne reportasjen var å få frem de tause kildene og historien, konfliktlinjene og interessene i denne saken. Man kan si at jeg ville legge bitene på plass i puslespillet slik at vi kan få et inntrykk av helheten. Dette er en sak der vi ikke har klart å legge alle bitene på plass, og jeg vet ikke om alle bitene noen gang vil komme på plass, innrømmer hun.

Ett års arbeid

Milde arbeidet med saken i godt og vel et år før den ble publisert, kort tid før saken kom opp i Brønnøy tingrett.

– Det begynte vel på vårparten 2016, det var da jeg fikk den første henvendelsen. Så har vi fulgt saken derifra, og den ble publisert like før den kom opp i retten forsommeren 2017, sier hun.

Det er nok ofte slik at man lager sak etter sak om et slikt sakskompleks. Man får først en versjon av saken, og så en annen, og så bygges saken som kompleks hos leseren sak for sak. Slik valgte man ikke å jobbe i denne saken.

– Det er mange nyhetssaker som kunne vært trykket under veis, men vi ønsket ikke å gå noens ærend. Dette skulle være Brønnøysunds Avis' sak fullt og helt. Det skulle være fullt ut vårt kildearbeid og vår vurdering, sier journalisten.

Stolt redaktør

BA-redaktør Matti Riesto er til stede under prisutdelingen, og er svært glad for hederen.

– Jeg syns dette er en flott anerkjennelse av et veldig omfattende arbeid. I en travel hverdag i ei lita avis koster det å ta på seg jobber som dette. Jeg er stolt av at Bente Milde er en journalist som tør sånne ting. Jeg er stolt av at hun gikk til denne oppgaven, sier Riesto.

– Har Brønnøysunds Avis laget en like omfattende og komplisert reportasje i din tid?

– Nei, jeg kan si med hånden på hjeretet at dette er det mest omfattende arbeidet som er gjort i de snart 13 årene jeg har arbeidet i Brønnøysunds Avis. Sånt skal vi gjøre oftere, slår han fast.

Juryens begrunnelse:

Vinneren har dokumentert en betent sak i lokalsamfunnet gjennom en nitidig, kronologisk og detaljert gjennomgang av saken i en årrekke. Ved hjelp av innsyn i avtaler og offentliggjøring av dokumenter, intervjuer, tilsvar og pedagogiske juridiske grep får leserne oversikt over saken og ikke minst persongalleriet. Saken har en betydelig økonomisk side gjennom attraktiv natur og historiske bygninger og involverer kommune og fylkeskommune. Det er alltid vanskelig for en lokalavis å gå inn i maktkonflikter fordi nærheten til både kilder og involverte spiller en stor rolle. Avisen håndterte dette utmerket, og selv om saken kanskje kunne vært redigert litt strammere, var det ingen tvil om at vinneren i kategorien Nyhetspris liten avis er Bente Milde i Brønnøysunds Avis for «Sømnesøya».

Bakgrunn: Sømnesøya

