Røde Kors øvde redning med luftambulansen

Nyheter

Tirsdag kveld hadde Røde Kors hjelpekorps i Brønnøysund korpskveldøvelse på Urstabben.

På facebooksiden til Røde Kors i Brønnøysund forteller de at de ble «varslet» av AMK hos Helgelandssykehuset om at en kvinne hadde falt og skadet foten. Hjelpekorpset tok seg frem til «pasienten» og klargjorde for transport ned i pulk.

Så ble AMK varslet, og sendte ut luftambulansen fra Brønnøysund for å hente «pasienten».

– En god og viktig øvelse der plan ble lagt og flere etater som spiller hverandre gode. Viktig for oss og Luftambulansen å få trent på innlasting i terrenget. Vi takker for godt samarbeid, konkluderer Røde Kors Brønnøysund.