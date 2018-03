Lene fra Boots forteller under lokal suksesstime

Nyheter

Under årets Ramtindkonferanse 24. mai er det bindalingen som skal stå for det musikalske.

– Adrian Jørgensen fra Bindal, artist og røkter, opptrer på Ramtindkonferansen 24. mai. For tida er han aktuell med singelen «I’m so faded», og han ble først kjent under artistkonkurransen «The Voice» i 2013, der han innkasserte en solid andreplass. Adrian har samarbeidet med ulike låtskrivere og produsenter, turnert landet rundt og han har vært ambassadør for organisasjonen MOT. Sist sommer fikk han kulturprisen fra heimkommunen Bindal. Adrian underholder både underkonferansedelen av programmet, og på Kred etterpå, skriver Inger-Gunn Sande i en pressemelding.

Den lokale suksesser

Hvert år arrangeres den lokale suksesstimen, der lokale bedrifter forteller om sine suksesser.

Daglig leder i News on request Trond Eide Trond Eide tar på seg briller for framtida når han innleder på Ramtindkonferansen. Han leder også Visual360, en ny bedrift som visualiserer framtidige prosjekter både i Vevelstad og i Tokyo. På konferansen skal han blant annet vise hvordan den utvidede virkeligheten lar det fysiske møte det digitale.

Hva skjer på apotek-fronten? Det skal apoteker Lene Hallaraune Jenssen fra Boots snakker om på Ramtind-scenen. Hun bestyrer apoteket Boots på Havnesenteret i Brønnøysund.

Hvem får Ramtindprisen?

– For tre år siden ble den aller første Ramtindprisen delt ut, og den gikk til konsernsjefen i Torghatten, Brynjar Forbergskog. Siden har Hans-Ivar Slåttøy i Slåttøy Transport og Aina Solbakken i Hildurs Urterarium mottatt denne ærefulle prisen. Hvem får den i år? Juryen har bestemt seg, men ingenting røpes før under Ramtindkonferanser, heter det videre i pressemeldingen.