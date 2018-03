I dag skal Vik skole vise at de er best i Nordland

Nyheter

I dag onsdag møter Vik skole Risøyhamn skole i fylkesfinalen for NRKs landsomfattende klassequiz. 28 skoler i Nordland har deltatt i konkurransen, og onsdag arrangeres det to finaler, den første mellom Sandnessjøen ungdomsskole og Leirfjord barne- og ungdomsskole, og så mellom Vik skole og Risøyhamn skole.

Det er tiendeklassingene Einar Almendingen, Gunnar Solli Olsen, Amanda Arnes Hestås og Oskar Dahle som representerer Vik skole i den andre finalen, som begynner klokken 15.25.

Nytt av året er at NRK skal kåre to vinnere som skal representere Nordland i landsfinalen som sendes over fem programmer på NRK1.

