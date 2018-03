Se hvem som vant Rootspass i vår konkurranse

Nyheter

Under forrige ukes lansering av at Boomtown Rats og Brothers skal spille på årets Rootsfestival utlyste BAnett en konkurranse. Leserne ble bedt om å navngi sangen fra Brothers-albumet "Two for the price of one", som Taiwo Karlsen rappet på videoen.'

Svaret var spor seks på albumet: "Get Da Funk Out Of Ma Face".

Blant over 90 deltakere i konkurransen har BAnett trukket Tonje Evelyn Øyen som vinner av et Rootspass.