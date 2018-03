Brønnøysunds damelag slo Alta og Ulvida Slotvik ble toppscorer

Nyheter

I helgen har BILs damelag spilt nasjonalt sluttspill i Tromsø mot tromsølaget Stakkevollan, Alta, Utleira fra Trondheim og Koll fra Oslo.

Lørdag tapte BIL 13-4 mot Stakkevollan og 3-7 for Koll. Søndag ble det tap 11-1 mot Utleira og seier 4-2 mot Alta.

Stakkevollan ble den suverene vinneren. Tromsøværingene vant alle sine fire kamper og endte på topp i sluttspillet med 12 poeng 28 plussmål. Deretter fulgte Utleira, som var like suveren på andreplass, med 9 poeng. De resterende tre lagene fikk én seier og tre tap hver og endte alle på tre poeng. Av disse lagene hadde Koll -12 i målforskjell og endte på tredjeplass, Alta hadde -17 i målforskjell og fikk fjerdeplass mens BIL altså ender sist med -21 i protokollen.

Statistikken fra sluttspillet er imidlertid hyggelig lesning, i alle fall for publikum. Det ble scoret hele 99 mål på 10 kamper, et snitt på 9,9 per kamp. 98 av disse målene var spillemål. Ulvida Slotvik fra BIL ble sluttspillets toppscorer med 9 mål.

Seier mot Alta, som er en kommune med over 20.000 innbyggere, smakte også godt.

- Endelig seier i NM sluttspillet. Fult fortjent seier over Alta i søndagens kamp. Kampen endte 4-2, men med tanke på antall brente sjanser burde seieren vært større, skriver BIL fotball på sin facebook-side.

BILs tropp:

Emma Christine Haugen

Ida Tveråmo

Johanne Kristiansen

Miriam Laumann

Silje Haugen

Sille Olufsen

Thina Kristiansen

Tonje Hartvigsen Nilsen

Ulvida Arntzen Slotvik