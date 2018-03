Etterlyser veteraner fra internasjonal tjeneste

Nyheter

Brønnøy kommune og veteranforeningen på Sør-Helgeland er i gang med forberedelsene til Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

I den forbindelse etterlyses lokale veteraner fra internasjonal tjeneste, eller pårørende, som ikke har fått eller søkt om medalje for tjenesten. Det gjelder både Tysklandsbrigaden fra 1947-53 og den fredsbevarende Unifil-styrken i Libanon fra 1978-98.

- Vi ber om at veteraner og pårørende tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi tar sikte på medaljeoverrekkelse på Frigjørings- og veterandagen 8. mai, og gjør oppmerksom på at dette også gjelder post mortem. I år er det stort jubileum for veteraner fra Unifil, da det er 40 år siden de første dro nedover og 20 år siden de kom hjem, sier Arild Hanger i Norsk veteranforening for internasjonale operasjoner Sør-Helgeland.