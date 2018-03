Reketråler gikk ned, én mann reddet

Nyheter

Politiet i Trøndelag meldte klokken 16.28 fredag at det var mottatt melding om at en mindre båt er i ferd med å gå ned utenfor Tangen nord for Rørvik.

Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) var aksjonen utenfor Måneset.

Det er ifølge politiet uklart hvor mange som er om bord, og det er sendt andre båter i retning havaristen.

Meldte at han sank

– Vi har akkurat avsluttet en redningsaksjon nord Måneset, der var det én person alene om bord i en reketråler. Han erklærte nødsituasjon på sin maritime radio, VHF, og dette ble fanget opp av Kystradio sør. Han rapporterte at han tok inn vann, og vi valgte å gå ut med mayday relay. Flere båter meldte seg, og i mellomtiden fikk vi inn nødpeilesender fra reketråleren, sier redningsleder Edvard Middelthon til BAnett klokken 17.05.

Det ble sendt ut varsel til redningshelikopter og redningsskøyta i Rørvik, men disse nådde ikke frem før mannen var reddet opp av vannet.

– Han hadde i mellomtiden kommet seg i redningsflåte, og ble reddet opp av en av båtene som kom til som følge av at vi gikk ut med mayday relay, sier Middelthon videre.

Mannen skal etter forholdene ha det bra.

Takker de som deltok

Han takker alle som deltok i aksjonen.

– Jeg retter en stor takk til alle båtene som deltok, og særlig til en melder på land som så dette, og varslet politiet. Han hjalp oss med å lokalisere nødstedet raskere. Først var det uklart hvor dette skjedde, siden han i reketråleren ikke rakk å melde så mye før han måtte bryte av, sier en glad redningsleder.

Ifølge HRS fikk de melding om aksjonen klokken 16.15, og mannen var plukket opp etter cirka 15-20 minutter.

Leka-ferja brøt ruta

Leka-ferja ble satt inn i redningsaksjonen. Klokken 16.55 meldtes det at ferja settes inn i rute igjen fra avgangen klokken 17.10 fra Gutvik.

– MF Leka ble ikke involvert i redningsaksjonen da andre båter var tilstede og hjalp til. MF Leka bestemte da seg for å returnere til rutetrafikk igjen, sier driftssjef Jarle Rodahl i TTS til BAnett.