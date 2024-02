Det er ikke lenge siden Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet la fram sin kartlegging av hvilke behov Nord-Norge har på alle samferdselsområder – og det er ikke lenge til Regjeringen skal legge frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP).

Derfor bør det heller ikke være lenge til Nord-Norge merker at det satses så det monner. Både fordi folk, gods og varer i landsdelen trenger det, fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det, og fordi Nord-Norge på langt nær er ferdig bygd.

Overskridelser i mangemilliardklassen på det ene gigantprosjektet etter det andre i og rundt hovedstaden dundrer frem som ustoppelige godstog. Men her nord, på Ofotbanen er det full stopp.

Bokstavelig talt i to måneder: Gods-, malm- og persontrafikk stoppet helt opp etter ei avsporing på svensk side av en jernbane med sprengt kapasitet. Næringslivet har milliarder, 4.000 vogntog erstattet bare fisketransporten på tog, og i nord er det heller ikke noe som heter «buss for tog» for turister og andre passasjerer.

Men i sør har milliardene sittet løst for å ferdigstille togtunneler, og det ene prestisjebygget etter det andre. Mens folk flest i nord opplever en kamp på kniven om midler for helt nødvendige samferdselsløsninger.

I Nordland bor om lag 4,5 % av hele Norges befolkning, men fylket har hele 10 % av Norges areal. Vi har 11,4 % av det statlige veinettet og 19,5 % av jernbanenettet. Likevel, i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) som Erna Solberg-regjeringen la frem, var Nordland forespeilet bare 3 % av midlene. Det er kritisk lavt.

Selv med årlige rekorder i bruk av oljepenger, fant de ikke rom for flere investeringer i nord. Nordland er et stort eksportfylke og av de som eksporterer mest i hele Norge (8,2 %). Det er store muligheter til å øke eksporten betydelig.

Høy verdiskaping og samfunnsutvikling i landsdelen er av nasjonal betydning.

Dagens regjering har vist at det er vilje til satsing. Nå blir det oppstart på Sørfold-tunnelene.

To nye flyplasser er under bygging. E6 Helgeland bygges ferdig, og nå er byggingen av Hålogalandsveien er i gang.

De fleste fergesamband har gratis ferger og flybillettprisen på FOT-rutene halveres fra 1. april.

For fiskerihavnene er det etter full stopp i mange år, igjen midler til utvikling. Dette er viktig for hele landsdelen – og for verdiskapingen nasjonalt.

Utfordringen er at det er så mye som gjenstår. En malabarisk vinter har igjen vist hvor sårbart det er nord. Den dramatisk endrede sikkerhets- og utenrikspolitiske situasjonen de siste årene må også endre hvordan vi ser og tenker samferdsel.

Finland har gått med i NATO og Sverige er på vei inn. Hensynet til transportkorridorer øst-vest må stå på dagsordenen, både når man snakker sikkerhetspolitikk og samferdsel.

Samhandlingen på tvers av landegrensene må bli bedre – også på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Når ny transportplan legges frem, før sommeren, er det klare forventninger om at Nord-Norge kommer mye bedre ut enn tidligere.

Både hensynet til nasjonal sikkerhet og beredskap, til næringsliv og verdiskaping – og til den gjengse nordlending – tilsier det.

Elin Dahlseng Eide

Gruppeleder for Nordland Aps fylkestingsgruppe