Vil fylkeslederne stå på for oss i sør, Sømna, når det gjelder å beholde ambulansen i kommunen vår?

Dere står jo hardt på for PCI-behandling for Bodø og omegns befolkning.

Vi som bor i Sømna, altså helt sør i Nordland, vil nok ha vansker med å nå fram til primær PCI-behandling innen de anbefalte 90 minutter fra hjerteproblemet startet. Vi må nok i de fleste tilfeller belage oss på trombolysebehandling som vanligvis blir gitt/startet av vårt dyktige ambulansepersonell. Ambulansetjenesten er ikke bare et transportmiddel, men tilbyr tidlig avansert diagnostikken og behandling.

Det gjelder uansett å få startet diagnose og behandling så raskt som mulig; derfor er vi avhengige av ambulansenes viktige tjenester.

Hjerneslag og andre svært akutte tilstander er jo også avhengig av god og hurtig diagnose og behandling.

Ambulansen må ikke bruke ekstra tid for å nå oss som bor i utkanten og som dermed alltid har lengst vei til sykehusbehandling.

I BA 22/5 sier dere fylkespolitikere: «Som folkevalgte er vårt oppdrag å jobbe for nordlendingenes beste. Vi vil nok en gang peke på at alle innbyggere skal ha gode og likeverdige tjenester uavhengig av hvor de bor.»

Er vi nordlendinger vi som bor her i sør?

Hvis dere svarer ja på dette spørsmålet, ber jeg dere fortsette tankerekken.

Vi her sør håper at vi også er verd å kjempe for.

Jeg ber dere støtte oss høylydt og insisterende overfor Helgelandssykehuset og Helse Nord slik at ambulansen fortsatt blir stasjonert i Sømna!

Sømna, 26. mai.

Hilsen

Berit Bjørnerud

pensjonist og innbygger i Sømna

PS. Takk til dere sømnaværinger som sto fram i BA 22/5 og synliggjorde problematikken DS.