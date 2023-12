Tittelen, som vi har lånt fra en folkekjær sang, kunne vært tittelen på en felles oppfordring fra oss helsesjefene på Helgeland til innbyggerne i alle Helgelandskommunene! Hva mener vi egentlig med det?

90 prosent av helsetjenestene til innbyggerne gis i kommunene. De neste årene står vi ovenfor en voldsom økning i antall eldre. Behovet for helsetjenester vil dobles i løpet av få år om vi ikke gjør noe. Det er tid for handling, vi kan ikke vente! For mange av kommunene på Helgeland har allerede den største økningen begynt, og grensen for flere eldre enn unge er allerede krysset. For resten av kommunene, kommer denne utviklingen de neste 5-6 årene. Samtidig sliter vi med å beholde ungdommen på Helgeland. Vi sliter med å holde innbyggertallet slik at vi kan sikre nok arbeidskraft for tjenestene våre de neste årene. Hvis vi skal fortsette å levere tjenester som i dag, må brorparten av ungdommene våre jobbe i helsetjenesten i nær framtid. Det er ikke bærekraftig på sikt.

Hvordan møter vi dette? Vi som har ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i Helgelandskommunene, mener vi skal få det til. Men vi får det ikke til alene. Det er kraft i oss helgelendinger. Vi står han av! Vi bretter opp ermene og vi tar tak. Vi har tradisjon for å lykkes sammen; innbyggere, kommune, næringsliv og frivillige. Dette mener vi at vi skal få til denne gangen også.

Vi, i kommunene, jobber sammen om å finne de gode løsningene. Vi diskuterer, sparrer og lærer av hverandre. Alle kommunene på Helgeland jobber med planer og retningsvalg for hvordan man både skal få til å levere gode nok boliger, boligfellesskap, sykehjemsplasser og hjemmetjenester i framtiden. Vi har god nytte av hverandres arbeid og kunnskap. Men vi trenger engasjement fra innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Vi vet at for hver eneste helgelending som planlegger for alderdommen, klarer seg hjemme litt lengre og reduserer sitt behov for tjenester, så vil vi kunne klare å yte litt mer til de som trenger det. Vi jobber hardt for at tjenestene vi leverer skal være like gode i fremtiden, at vi skal klare å opprettholde standarden. Forventningene til oss er store. Samtidig er det velkjent at de aller fleste av oss ønsker å bo hjemme og klare oss selv så lenge som mulig, forutsatt at vi føler oss trygge og har visshet om at hjelp vil være tilgjengelig når vi behøver det. Hvordan planlegger du for din egen alderdom?

Vi har stor framtidstro, og vi inviterer hele samfunnet til å bistå i å bygge et bærekraftig samfunn på Helgeland – for framtiden! Hvor eldre og yngre utvikler samfunnet i lag, hvor innbyggerne har gode planer for egen alderdom og hvor vi føler trygghet for at kommunen vår bistår oss når vi trenger det.

Vi har ikke svaret på alt nå, men vi har ambisjoner om at resten av landet skal se til oss om noen år. Vi er kanskje først ute med de store demografiske endringene, men vi har også ambisjoner om å være først ute med de gode løsningene.

Look to Helgeland!

Ledere for helse, velferd og omsorg på Helgeland:

Eline Monsen, interkommunal samhandlingsleder Helgeland