Den siste tiden har vi mottatt uvanlig mange henvendelser fra frustrerte konsulenter og gründere som sier de får næringsforbud på grunn av regjeringens innstramminger i innleiereglene. De godkjennes ikke lengre som lovlig innleid arbeidskraft. Dette gjelder selvstendig næringsdrivende innenfor IT, ingeniører og bygg- og anleggsbransjen – og det er mange tusen av dem.

Vi i Høyre og Venstre kan ikke forstå at det var dette regjeringspartiene hadde som mål da det ble gjort store innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft. Problemet er at det tilsynelatende er null vilje til å snu selv om konsekvensene er så alvorlige. Store offentlige etater annullerer nå avtaler med enkeltmannsforetak og AS som har en ansatt fordi det ikke lengre er lovlig å leie dem inn på ulike prosjekter.

Regjeringen har et hederlig mål om flere faste og hele stillinger samt luke ut useriøse aktører i arbeidslivet. Dette er et mål vi deler på tvers av partilinjene. Men nå har regjeringen gått for langt og innfører regler som gjør mer skade enn gagn. Tusenvis av faste ansatte i bemanningsbyråer har mistet jobben, mange bedrifter sliter med å få leid inn arbeidskraft når det er mye å gjøre og ansatte i eget selskap mister oppdrag fordi de ikke blir godkjent for å kunne leie ut seg selv.

Gjennom mange runder i Stortinget med skriftlige og muntlige spørsmål både til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og tidligere næringsminister Jan Christian Vestre har vi forsøkt å nå frem uten hell. De henviser til at disse selskapene må inngå selvstendige oppdragsavtaler isteden. Hadde regjeringen lyttet til konsulentene og deres interesseorganisasjoner hadde de forstått at det i virkelighetens verden ikke utlyses slike oppdrag og at særlig IKT-prosjekter i offentlig regi etterspør spisskompetanse kom kan leies inn. Det samme gjelder store industriselskaper som trenger å leie inn ingeniører på kort varsel. På direkte spørsmål fra Høyre-leder Erna Solberg svarte statsministeren at hans regjering ikke har til hensikt å endre reglene for disse konsulentene.

Regjeringens såkalte “storrengjøring” i arbeidslivet soper vekk flinke mennesker som forsøker å skape noe for seg selv og norsk næringsliv. Hvor mange kjepper i hjulene skal til før vi sakte, men sikkert ser at folk ikke orker tanken på å starte eget foretak?

Dårlig politisk håndverk bør ikke gå upåaktet hen. Høyre og Venstre har nå fremmet et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen sikre at enkeltmannsforetak og AS med én ansatt blir godkjent som innleide og kan fortsette som før. Det er det eneste de ber om. Derfor er det ingen skam å snu, Brenna og Støre. Det er på tide å ta av de ideologiske skylappene og se konsekvensene av egen politikk.

Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre

Alfred Jens Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre