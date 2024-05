Barnehageansatte opplever stadig større krav fra myndighetene om hva arbeidsdagene deres skal inneholde: i rammeplan for kommunale barnehager står det at barnehagen SKAL:

ivareta barnas behov for omsorg

ivareta barnas behov for lek

fremme danning

fremme læring

Fremme vennskap og fellesskap

Fremme kommunikasjon og språk

I tillegg har det kommet ett nytt kapittel som omhandler barnas

psykiske og fysiske helse.

I dagens samfunn ser vi en økning av barn med særskilte behov og jo flere krav fra sentrale myndigheter og en stadig dårligere kommuneøkonomi blir det mindre tid til å ivareta enkeltbarnets behov. Dårlig kommuneøkonomi fører til lavere bemanning i barnehagene. Dette fører igjen til at ansatte går hjem med dårlig samvittighet over alt de ikke rekker over. Det kan være barn som ikke har fått den oppfølgingen de sårt hadde trengt i løpet av dagen. Negative kommentarer fra foreldre som opplever at barnet deres ikke blir sett og ivaretatt ut fra deres behov. Vi ser økning av barn med diagnoser som ADHD, autisme, tilknytningsvansker og barn som har flyktet fra sitt hjemland som ikke kan språket og som kan ha traumer. Alle disse behovene forventes ivaretatt med en grunnbemanning som allerede er for lav.

Bemanningsnormen er pr. i dag 1 voksen pr. 6 barn på en avdeling for større barn (3- 6 år) og 1 voksen per 3 barn på småbarnsavdeling (0-3 år). I løpet av en barnehagedag skal det avvikles pauser og møter pluss plantid for pedagoger og fagarbeidere noe som betyr at i realiteten er det ikke mange timer pr. dag at hele bemanningen er til stede på avdelingen med barna. Forslag om kutt i det spesialpedagogiske tilbudet her i Brønnøy kommune ligger til politisk behandling. Konsekvensen av dette er at de ansatte i barnehagene vil utsettes for mer emosjonelt press om de skal overta deler av det spesialpedagogiske arbeidet. Noe som igjen kan øke det allerede høye sykefraværet vi har i barnehagene. I tillegg til det emosjonelle presset utsettes de ansatte for mye støy og fysiske belastninger som tunge løft.