Arbeiderpartiet styrker nå økonomien til sykehusene og lanserer et ventetidsløft som skal redusere helsekøene på kort og lang sikt. Vi skal sørge for at vi snur trenden i økningen av ventetidene som startet i 2017 under høyreregjeringen.

Ventetidene i sykehusene har økt de siste syv årene og mange sykehus har stått i en krevende økonomisk situasjon. Derfor har Arbeiderpartiet fra første dag i regjering styrket sykehusøkonomien og økt rammene til kommunene som er viktig for pasientene når de skal hjem etter endt behandling. Regjeringen foreslår også i revidert nasjonalbudsjett å bevilge to milliarder kroner mer til sykehusene. Dette gir rom for en ekstrainnsats i 2024 som skal gå til konkrete tiltak innen rekruttering, innovasjon og kapasitetsøkning som raskt skal bidra til å korte ned helsekøene, samt en varig styrking av sykehusøkonomien.

Ventetidsløftet skal gjennomføres som et trepartssamarbeid med de som vet hvor skoen trykker. Jeg er glad for at regjeringen, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samt de regionale helseforetakene har blitt enige om å få ned ventetidene i vår felles helsetjeneste. Sammen skal vi sikre at ventetiden går ned slik at folk flest får bedre helsetjenester.

Noe som også er viktig for innbyggerne i alle kommuner er at det blir bedre samhandling mellom sykehus og kommuner. Når du blir skrevet ut fra sykehuset skal du få god og riktig oppfølging når du kommer hjem. Det kan være sykehjemsplass, heldøgns omsorgsboliger, robust hjemmetjeneste som tar vare på deg eller gode rehabiliteringstjenester. Vi kan ikke ha pasienter på sykehus lenger enn de skal fordi kommunene ikke er rustet til å ta de imot. Derfor ruster vi kommunene til å kunne ta godt vare på deg når du kommer hjem fra sykehuset.

En av våre viktigste kampsaker frem mot stortingsvalget i 2025 blir å redusere ventetidene i vår felles helsetjeneste, og den jobben skal vi klare. Vår felles helsetjeneste skal være den beste helseforsikringen du kan ha.

Truls Vasvik

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet