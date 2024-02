Rødt fikk gjennomslag for at jordbruket i Nord-Norge skal levere på beredskap og økt sjølforsyning.

Matvareberedskap er en selvfølgelig del av totalberedskapen, og fylkestinget har definert det inn som jordbrukets samfunnsoppdrag i Nord-Norge.

Selv om Rødt ikke fikk med et konkret tall, så er det uansett veldig verdifullt at fylkestinget har sagt at det bør innføres et beredskapstilskudd i Nord-Norge.

Fylkestinget har, på lik linje med Rødt, et klart fokus på at lønnsomheten i jordbruket må opp. Dette bør jo være en selvfølge, i og med at regjeringen har skrevet det i sin Hurdal-plattform og stortinget allerede i 2021 vedtok at inntektene i jordbruket skal trappes opp og utjamnes, basert på rett tallgrunnlag, sånn at inntektene for bøndene i landet skal komme opp på linje med andre yrkesinntekter. Stortinget har også vedtatt at sjølforsyninga skal økes til 50 prosent.

Innføring av et beredskapstilskudd er en erkjennelse av at inntektene, i tillegg til andre årsaker, fører til at mange bønder slutter. Et beredskapstilskudd må være så høyt at bøndene igjen får trua på framtida, og at dette igjen fører til investeringer for framtida, og rekruttering til yrket. Mange som vurderer bygging for å tilfredsstille kravet om løsdrift i ammeku- og melkeproduksjon møter røde tall i driftsplanen, allerede før lån skal betjenes. Svaret på dette er gjennomføring av utjamnings- og opptrappingsplanen.

Fylkestinget slår fast at det er aktiv jordbruksdrift med løpende matproduksjon som skal holde jordbruksarealene i drift, også for å holde jordbruksarealene i beredskap. Rødt fikk dermed parkert forslaget om å innføre tilskudd til bruk av beitepusser som verktøy mot gjengroing av jordbruksarealene i Nordland. Rødt er jo enig i at beitepusser er et nyttig redskap, men skal ikke ha en egen tilskuddsordning.

For å øke sjølforsyninga er det nødvendig å styrke tilskuddsordningene for å holde jorda i god hevd, reetablere tidligere dyrka jord og nydyrking. Og det er viktig å stimulere til riktig plantevalg og kompenseres for driftsulemper. Skal vi vinne kampen mot gjengroing er det behov for store penger på dette området. Det er viktig at alle jordbruksarealer blir drevet, og at jorda som er egnet til korn, poteter og grønnsaker blir brukt til det. Så får grasjorda bli brukt til fôrproduksjon til drøvtyggerne.

Fylkestinget støttet også forslaget om at velferdsordningene må styrkes og harmoniseres med regelverket ellers i samfunnet. Det er på høy tid at jordbruksbefolkninga behandles som andre i denne sammenheng.

Behandlingen i fylkestinget er et eksempel på at forslag som startet i Rødt, ble litt utvidet i møte med SV og MDG, omforent i komiteen fram til et enstemmig vedtak i fylkestinget. Et eksempel til etterfølgelse.

Per-Anton Nesjan

Fylkestingsrepresentant i Nordland fylkesting for Rødt