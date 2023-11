Leserinnlegget fra AP, SV og Rødt har både skuffet og satt sinnene i kok hos lærerne i Brønnøyskolen, og det med rette. Som politikere i kommunestyret er de både skoleeiere og har det øverste arbeidsgiveransvar. Å påstå at det er dårlig kvalitet i Brønnøyskolen, er et slag under beltestedet overfor både de ansatte og skoleledelsene ved de ulike skolene i kommunen og er ikke en arbeidsgiver verdig. Å fremme en slik påstand kun ut fra en måling på nasjonale prøver, er tendensiøst og vitner også om stor uforstand hos politikerne.

Og ærlig talt, mener dere virkelig i Ap, SV og Rødt at man skal få bedre kvalitet i skolen med å fylle klasserommene til randen? Har dere ikke lest høringsvarene som har kommet inn både fra foreldre, elever og ansatte?

Det er også betimelig å spørre hvordan oppvekstsjefen stiller seg til Ap, SV og Rødt sin konklusjon på at det er dårlig kvalitet i Brønnøyskolen? Det er med både sjokk og vantro å registrere at oppvekstsjefen ikke har villet svare meg på dette spørsmålet og ikke tar sine ansatte i forsvar.

Når det gjelder modellen som disse tre partiene har vedtatt i driftsutvalget er det en variant av modell 4 i utredningen.

Hvis dette får flertall i kommunestyret, så må modellen, siden den ikke var med i høringen, utredes med samfunnsmessige/økonomiske konsekvenser m.m. Deretter må den sendes ut på høring med 2 måneders høringsfrist.

Om dette ikke skjer, men helt uforsvarlig blir sendt til kommunestyret i desember, vil jeg på det sterkeste anmode politikerne om å kreve lovlighetskontroll av vedtaket overfor statsforvalteren.

PS: Når det gjelder skoleskyss i høringsdokumentet, der det er vist til forskning- så ønsker jeg svar fra oppvekstsjefen på hvilken kilde denne forskningen er knyttet til og om denne er relevant for skolestrukturen i Brønnøy? Det er faktisk betimelig å stille spørsmål ved hele høringsdokumentets seriøsitet og prosess.

Hva mener politikerne om kvaliteten i dette? Utdanningsforbundet mener det står til stryk.

Merethe Paulsen Blomstervik

Hovedtillitsvalgt

Utdanningsforbundet Brønnøy