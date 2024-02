Jeg vil tro at for første gang i Norgeshistorien, i hvert fall i nyere tid, blir en sak om skolestruktur vedtatt etter et benkeforslag.

Denne meldingen gikk ut til foreldre/foresatte forleden med orientering om den nye strukturen.

At 5. – 7. trinn (mellomtrinnet) fra Nordhus skal gå på Salhus har ikke vært tema i tidligere utredninger. De avslutter de 3 siste årene i grunnskolen i Brønnøysund. Disse elevene, som utgjør 1/4 av kommunens samlende elevmasse i mellomtrinnet får, som de eneste, to skolebytter i sitt 10-årige grunnskoleløp.

Rettferdighetsprinsippet står sterkt i kommunal saksbehandling. Her har et begrenset antall elever fått et annet løp i grunnskolen enn resten av elevene i mellomtrinnet, hva er den saklige begrunnelsen?

Jeg mener at vedtaket er ulovlig i henhold til de spilleregler (lover, forskrifter osv.) som finnes. Jeg lener meg blant annet på Grunnlovens § 104; «Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.»

Jeg vil også dra inn FNs Barnekonvesjon der brukermedvirkning for barn og unge i Norge er rettslig forankret i artikkel 12. Barnets rett til à gi uttrykk for sin mening: «Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.»

Flertallet vedtok også å etablere ei avdeling på Nordhus for småtrinnet (1-4 klasse), ei avdeling under «Brønnøysund Barneskole». Slik teksten må forstås blir den uten SFO-tilbud! Den synes jeg er grov; Nordhus blir det eneste «kretsen» uten SFO-tilbud. Det lukter straff! Straff for at folk har engasjert seg for å beholde Nordhus skole? Jeg kan ikke forstå et annet motiv.

Så er spørsmålet: Er det hjemmel i opplæringsloven for å opprette ei avdeling under en hovedskole? Dette sier Opplæringslovens kap. 9 Leiing noe om.

Undervisningsdirektoratet (Udir) har svart Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på spørsmål om tolkning av begrepet "geografisk samlet skoleanlegg". Udir. konkluderte med følgende:

«Vi mener at geografisk avstand i betydningen av at jo større avstanden er, jo mindre samlet er skoleanleggene, og veiforhold mellom bygningene, kan være relevante momenter i vurderingen. Videre mener vi at kravet om at skolen skal drive forsvarlig, nærhet til relevant personale, herunder skolens administrasjon og ledelse, bruken av skoleanlegget, herunder om elevene har gåavstand mellom bygningene, om elevene kan bevege seg fritt og om skolen har felles uteareal, kan være relevante momenter i vurderingen.

Vi bemerker at vi her ikke har kommet med en uttømmende liste over relevante momenter, og at det kan finnes tilfeller hvor andre momenter kan være relevante i vurderingen. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle i vurderingen av om flere skoleanlegg kan anses å være én eller flere skoler.»

Etter ovenstående tolker jeg det slik at det ikke finnes hjemmel i opplæringsloven i å opprette en avdeling på Nordhus under «Brønnøysund barneskole.»

Ved endring av skolestruktur må det lages ny forskrift som må vedtas. Den nye forskriften skal ut på høring til berørte parter jmfr rundskriv fra Udir. «Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012». Dette er ikke gjort

På slutten av rundskrivet kommer en henstilling fra Udir. til kommunene:

«Utdanningsdirektoratet vil understreke betydningen av at kommunene følger saksbehandlingsreglene i behandling av saker om skolestruktur og -nedleggelse.»

Jeg ser at kommunestyrets mindretall vil ta lovlighetskontroll av saken. Jeg aner at de har en god sak.

Det som er litt besynderlig er at i sakspapirene til formannskapet som ble sendt ut den 9. februar ligger det et vedlegg. «Forskrift til skolekretsgrenser i Brønnøy – modell 4.3». I denne forskriften er det i punkt 2. Tilhørighet Salhus skole tatt inn teksten « i tillegg alle ungdomsskoleelever fra Nordhus.». Denne plassering av Nordhuselevene ble ikke offentlig kjent før AP/SV la fram forslaget om ny struktur i kommunestyret den 21, – 11 dager senere.

Her er det noen som er synsk, eller så er det samrøre mellom ordfører og kommunedirektør. Jeg heller til det siste, og dette er i tilfelle sterkt kritikkverdig. En slik ukultur må kveles i fødselen!

Det er store omveltninger også for elever/ foresatte på Salhus og Brønnøysund. Det er mange høringsuttalelser med fortvilte innspill fra foreldre. De skisser lengre og trafikkfarligere skolevei og mer logistikkmessige utfordringer. Som en skriver: «Og nå ønsker dere å trø enda mer tidsklemme nedover hodene på alle barn og voksne i sentrum og Salhus?

For meg handler debatten om skolestruktur om så mye mer enn bare kroner og øre. Det handler om hvilke verdier vi står for i Brønnøy. Hvilken retning ønsker vi at vi skal utvikle oss i. For er det virkelig slik at Brønnøy blir mer attraktiv med en felles barneskole på Salhus og ditto ungdomsskole i Brønnøysund. Er det virkelig slik at vi får folk til å flytte hjem ved at vi tilbyr skoler du må busses til istedenfor en skole i nærmiljøet? Nei, jeg tror ikke det.

Jeg støtter Helle Estensens «Null er gull» og vil tilføye, det er ikke tull.

Eilert Horn