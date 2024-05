Fagforbundet Ung krever at det skjer endring på boligmarkedet! Vi trenger en ny boligpolitikk for vår tid, som sikrer alle gode boforhold og utjevner forskjellene i samfunnet. Det offentlige må i større grad sørge for at det bygges flere utleieboliger og må regulere det private leiemarkedet. Folk med vanlige inntekter må få mulighet til å eie eller leie gode boliger.

Alle har rett til et verdig sted å bo med akseptabel, forsvarlig og trygg bostandard. Da må flere få muligheten til å eie egen bolig, og skattepolitikken må bidra til å motvirke boligspekulasjon. Vi må gjøre det lettere både å eie sin egen bolig, men også sørge for å styrke leietakerens rettigheter.

Storbyene er preget av skyhøye boligpriser noe som gjør det vanskelig for folk med vanlige inntekter å skaffe seg et sted å bo. I distriktskommuner fører lave priser på eierboliger og mangel på utleieboliger til problemer for folk som ønsker å flytte til eller fra kommunene.

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars 2024. Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent. På landsbasis koster et hjem, enten det er et hus eller leilighet, i gjennomsnitt 4,58 millioner kroner i år, ifølge Eiendom Norge. I 2027 vil den samme boligen koste 5,77 millioner ifølge spådommen i rapporten til Samfunnsøkonomisk analyse.

Mangel på boliger fører til økte priser i byer og sentrale områder. Det er behov for en sterkere statlig og regionalt samordnet innsats for boligbygging i pressområder. Kommunene må sørge for byggeklare tomter til priser som folk med vanlige inntekter har råd til, og styrke kapasiteten i plan- og byggesaksbehandlingen i pressområder.

Utfordringen er motsatt andre steder. I mange kommuner er byggekostnadene høyere enn boligverdien, noe som fører til at det kan være vanskelig å få boliglån. Dette rammer både den enkelte og lokalsamfunnet. Noen opplever at det er vanskelig å flytte til en kommune på grunn av boligmangel, samtidig som lave boligpriser gjør det økonomisk vanskelig å flytte for dem som eier en bolig.

Mange distriktskommuner har svært stor verdiskaping, men mangler boliger. Dårlig fungerende boligmarked er en sentral årsak til at det er vanskelig for både offentlige og private virksomheter å rekruttere ansatte de har behov for.

Rundt omkring i hele landet ruller Fagforbundet Ung ut en kampanje som skal sette søkelys på boligmarkedet. Det viktigste budskapet er: Noe MÅ gjøres med boligpolitikken!

Nora-Marie Iversen

Leder av Fagforbundet UNG Nordland